Borsa değer kazandı

İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri, günlük bazda ortalama yüzde 0,54 oranında değer kazandı.



İlk seans...



İMKB Bileşik Endeksi birinci seansta, önceki ikinci seans kapanışına göre 200,96 puan azalarak 33.283,56 puandan kapandı. Hisse senetleri ortalama yüzde 0,60 değer kaybetti.



İkinci seans...



İMKB Bileşik Endeksi ikinci seansa, önceki kapanışa göre 9,23 puan azalarak 33.274,33 puandan başladı. Hisse senetleri, bu seviyede yüzde 0,03 değer kaybetti.



İMKB Bileşik Endeksi, ikinci seansın ilk yarısını, birinci seans kapanışına göre 80,25 puan artarak, 33.364,21 puandan geçti. Hisse senetleri, birinci seans kapanışına göre yüzde 0,24 oranında değer kazandı.



Borsa günlük bazda

yüzde 0,54 değer kazandı



İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,54 oranında değer kazandı.



İMKB Ulusal 100 Endeksi, ikinci seansta 382,52 puan artarak 33.666,08 puandan kapandı.

Hisse senetlerinin ikinci seanstaki ortalama değer artışı yüzde 1,15 oldu.



İlk seanstaki 200,96 puanlık azalış dikkate alındığında, Borsa endeksi günün tamamında 181,56 puan yükseldi. Hisse senetleri günlük ortalama yüzde 0,54 değer kazandı.



Kapalıçarşı'da dolar kapanış

saatlerinde 1, 5540 lira oldu



İstanbul serbest piyasada kapanış saatlerinde doların satış fiyatı 1,5540 lira, avronun satış fiyatı 2,0960 lira oldu.



Piyasanın kapanışı itibariyle Kapalıçarşı'da 1,5520 liradan alınan dolar 1,5540 liradan, 2,0940 liradan alınan avro ise 2,0960 liradan satılıyor.



Serbest piyasada cuma günkü kapanışta 1,5640 lira olan dolar güne 1,5730 liradan, 2,1210 lira olan avro güne 2,1140 liradan başlamıştı.



Dış piyasalarda durum



Bankacılar, 19 Mayıs resmi tatili öncesi kur ve faizde global piyasalara paralel hafif satıcılı seyir beklediklerini söylediler.



Bankalararası piyasanın Cuma günü spot kapanışında 1.5690/1.5715 lira olan ve spot kapanışın ardından 1.5605 seviyesine gerileyen en iyi dolar alış ve satış kotasyonları bugün ilk işlemlerde 1.5690/1.5750 seviyesindeydi.



İşlem bazında gösterge faiz yüzde 11.54 ile tarihi rekorunu Mayıs ayı başında kırmıştı. Tezgahüstü piyasada bileşik faiz bu sabah ilk işlemlerde yüzde 12.15 seviyesindeydi.









