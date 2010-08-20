-BORSA DEĞER KAYBETTİ İSTANBUL (A.A) - 20.08.2010 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,17 oranında değer kaybetti. İMKB Ulusal 100 Endeksi, ikinci seansta 23,66 puan azalarak 58.749,93 puandan kapandı. Hisse senetlerinin ikinci seanstaki ortalama değer kaybı yüzde 0,04 oldu. İlk seanstaki 75,80 puanlık düşüş dikkate alındığında, Borsa endeksi günün tamamında 99,46 puan geriledi. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,17 değer kaybetti.