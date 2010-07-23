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Ekonomi

BORSA DEĞER KAYBETTİ   İSTANBUL (A.A)

23 Temmuz 2010 20:59

-BORSA DEĞER KAYBETTİ   İSTANBUL (A.A) - 23.07.2010 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 1,03 oranında değer yitirdi. İMKB Ulusal 100 Endeksi, ikinci seansta 257,62 puan düşerek 59.299,53 puandan kapandı. Hisse senetlerinin ikinci seanstaki ortalama değer kaybı yüzde 0,43 oldu. İlk seanstaki 362,33 puanlık düşüş dikkate alındığında, Borsa endeksi günün tamamında 619,95 puan geriledi. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 1,03 değer yitirdi.

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