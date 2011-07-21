-BORSA DEĞER KAYBETTİ DÖVİZ YÜKSELDİ İSTANBUL (A.A) - 21.07.2011 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 1,22 oranında değer yitirdi. İMKB 100 Endeksi, ikinci seansta 1.224,37 puan artarak 60.882,33 puandan kapandı. Hisse senetleri ikinci seansta ortalama yüzde 2,05 oranında artış gösterdi. İlk seanstaki 1.978,87 puanlık düşüş dikkate alındığında, borsa endeksi günün tamamında 754,50 puan geriledi. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 1,22 değer yitirdi. -DOLAR/AVRO- Piyasanın kapanışı itibariyle Kapalıçarşı'da 1,6720 liradan alınan dolar 1,6750 liradan, 2,3920 liradan alınan avro 2,3970 liradan satılıyor. Serbest piyasada önceki kapanışta 1,6660 lira olan dolar güne 1,6650 liradan, 2,3620 lira olan avro 2,3720 liradan başlamıştı. Bankalararası piyasada dolar kotasyonları alışta en düşük 1,6650 lira, en yüksek 1,6680 lira, satışta en düşük 1,6720 lira, en yüksek 1,6770 lira seviyesinde işlem görüyor.