-BORSA DEĞER KAYBETTİ, DOLAR VE AVRO YÜKSELDİ İSTANBUL (A.A) - 14.06.2011 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 2,11 oranında değer yitirdi. İMKB 100 Endeksi, ikinci seansta 427,57 puan düşerek 62.185,54 puandan kapandı. Hisse senetleri ikinci seansta ortalama yüzde 0,68 oranında düşüş gösterdi. İlk seanstaki 910,11 puanlık düşüş dikkate alındığında, borsa endeksi günün tamamında 1.337,68 puan geriledi. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 2,11 değer yitirdi. -DOLAR YÜKSELDİ- Piyasanın kapanışı itibariyle Kapalıçarşı'da 1,5800 liradan alınan dolar 1,5830 liradan, 2,2800 liradan alınan avro 2,2850 liradan satılıyor. Serbest piyasada önceki kapanışta 1,5750 lira olan dolar güne 1,5760 liradan, 2,2640 lira olan avro 2,2750 liradan başlamıştı. Bankalararası piyasada dolar kotasyonları alışta en düşük 1,5790 lira, en yüksek 1,5820 lira, satışta en düşük 1,5850 lira, en yüksek 1,5880 lira seviyesinde işlem görüyor.