-BORSA DEĞER KAYBETİ, DOLAR VE AVRO YÜKSELDİ İSTANBUL (A.A) - 26.04.2011 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,50 oranında değer yitirdi. İMKB 100 Endeksi, ikinci seansta 104,23 puan düşerek 68.524,35 puandan kapandı. Hisse senetleri ikinci seansta ortalama yüzde 0,15 oranında düşüş gösterdi. İlk seanstaki 242,09 puanlık düşüş dikkate alındığında, borsa endeksi günün tamamında 346,32 puan geriledi. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,50 değer yitirdi. -DOLAR YÜKSELDİ- Piyasanın kapanışı itibariyle Kapalıçarşı'da 1,5240 liradan alınan dolar 1,5270 liradan, 2,2280 liradan alınan avro 2,2330 liradan satılıyor. Serbest piyasada önceki kapanışta 1,5290 lira olan dolar güne 1,5230 liradan, 2,2220 lira olan avro 2,2230 liradan başlamıştı. Bankalararası piyasada dolar kotasyonları alışta en düşük 1,5210 lira, en yüksek 1,5230 lira, satışta en düşük 1,5250 lira, en yüksek 1,5290 lira seviyesinde işlem görüyor.