Borsa coştu, dolar sert düştü, altın rekorda

T24



Dolar kan kaybediyor



Borsada yükseliş





Altın 2012'nin zirvesinde



Fed Başkanı Ben Bernanke dün faizleri 2014 boyunca düşük tutacaklarını söylemesinin ardından politika yapıcıların büyümeyi desteklemek için üçüncü tur tahvil alım programına gidebileceğini belirtti. Bu haber piyasalarda yeni parasal genişlemeye yönelik beklentiyi ve risk iştahını da artırdı.Bu olumlu hava ile dolar euro ve gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında sert değer kayıpları yaşadı. Euro/dolar paritesi düne göre yaklaşık yüzde 1 yükselerek 1.3150 seviyesine çıktı.Dolar likiditesinin bollaşacağına yönelik beklenti içeride TL'yi de güçlendirdi. İstanbul serbest piyasada doların 1.7890 TL'ye kadar gerileyerek Kasım 2011 tarihindeki seviyeleri gördü. Euro ise 2.35 TL seviyesinde bulunuyor.Kapalıçarşı'da 1.8090 TL'den güne başlayan doların satış fiyatı öğle saatlerine doğru 1.80 TL'nin de altına gerilemiş ve 1.7940 liraya kadar inmişti. Öğle saatlerinde 1.79 TL üstünde yatay bir seyir izleyen dolar bu seviyenin de altını gördü ve 1.7890 liraya indi.Piyasalardaki olumlu hava borsalarda yükselişle yansıma buldu. Güne 55 bin 500 puanın üzerinde yükselişle başlayan ve ilk sensı yüzde 3.18 değer kazancıyla kapatan İMKB 100 Êndeksi ikinci seansta da değer kazanmaya devam etti. Endeks gün sonunda yüzde 3.7 değer kazancıyla 56 bin 958 puandan kapattı.Garanti Yatırım Stratejisti Tufan Cömert, Fed'in kararının piyasada 'para gelecek' diye algılandığına dikkat çekti.Cömert, "Fed'in dün akşamki açıklamaları piyasalarda uzun süreden beri bahsedilen üçüncü parasal genişlemenin kapısını açtı. Piyasa bunu, 'Fed bize para verecek' diye algıladı. Bu da hisse senetleri başta olmak üzere piyasalarda olumlu etki yarattı. Risk iştahının artmasıyla birlikte fon akımlarının arttığını görebiliriz" dedi.Cömert euro/dolar paritesinde 1.35'e doğru bir hareket olabileceğini ve bunun da içeride doları 1.75 TL'ye doğru çekebileceğini de söyledi.Doların değer kaybetmesi emtialara da alım getirdi. Bu alımlardan en çok etkilenen metallerinin başında ise altın geldi.Uluslararası piyasalarda altının ons 1.730 dolara çıkarak bu yılın rekorunu yeniledi.Geçen haftayı 1.666 dolar seviyesinden kapatan altının onsu dünkü kapanışını 1.710 dolardan gerçekleştirmişti. Geçtiğimiz yılı 1.567 dolardan kapatan altın böylece bu yılki en yüksek seviyeye göre yüzde 10'dan fazla artış göstermiş oldu.Altın tarihi rekorunu ise 4 Ekim 2011 tarihinde 1.921 dolar ile rekor kırmıştı.