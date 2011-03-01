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Ekonomi

Borsa çöktü, günlük kayıp yüzde 4.2

Borsa altı ay aradan sonra 60 bin seviyesinin altına sarkarken endeksteki kayıp yüzde 4.2 olarak gerçekleşti.

01 Mart 2011 02:00

T24- Ortadoğu'daki sıkıntılar ve 8 bankanın bugün Rekabet Kurumu'nda promosyon soruşturmasında ifade vermesi, piyasaları olumsuz yönde etkiledi. Türkiye, aynı zamanda 2008'den beri gelişmekte olan ülke varlıklarına gelen en sert satıştan en çok etkilenen ekonomi oldu.  Borsa altı ay aradan sonra 60 bin seviyesinin altına sarkarken endeksteki kayıp yüzde 4.2 olarak gerçekleşti. Borsa günü 58 bin 709 puandan tamamladı.

 

 

Bir süredir olumsuz bir seyrin hakim olduğu borsaya bugün bankalardan darbe geldi. Rekabet Kurumu’nun 8 banka hakkında açtığı promosyon soruşturmasında bugün ilgili banka genel müdürleri sözlü ifade verdi. Bu süreçte banka hisselerine ciddi satışlar gelirken borsayı da aşağı çekti. Banka hisselerinde yüzde 8'e varan kayıplar yaşandı, bankacılık endeksindeki düşüş de yüzde 6.4 oldu.

 

Dolar da gün sonunda yüzde 0.75 artışla 1.6120 TL'ye yükselirken, 24 ayar külçe  altının gram fiyatı da Kapalıçarşı’da 73,50 liraya yükseldi.

 

Serbest piyasada geçen hafta 72,40 lira seviyesini görerek rekor kıran  altın, bugün de yükselişini sürdürdü. 24 ayar külçe altının gram fiyatı bugün  alışta 73,15 lira, satışta 73,50 lira oldu.

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