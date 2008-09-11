Borsa çöktü, dolar tırmanıyor

Yurtdışında yaşanan dalgalanma ve içeride açıklanan düşük büyüme verileri borsayı kötü sarstı. Hisseler 4,85 değer kaybetti. Dolar son dört ayın zirvesine oturdu.



İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri bugün ortalama yüzde 4,85 oranında değer kaybetti.



Borsa günü 37 bin 388 puandan tamamladı. Endeks 28 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyeye indi. Gün içinde en düşük 37 bin 143, en yüksek 39 bin 116 puanı gördü.

Buna göre gün sonunda yüzde 4,85 oranında bir değer kaybı yaşanırken son üç günlük değer kaybı yaklaşık yüzde 8 oldu.



Dün beklentilerin oldukça altında gelen 2. çeyrek büyüme rakamları (GSYİH rakamları) yurt

içi kaynaklı olumsuz bir gelişme olarak borsayı etkilerken, Freddie Mac ve Fannie Mae'nin

kurtarılması mali sektördeki endişeleri gideremedi.



Dolarda sert yükseliş



Global piyasalardaki artan soru işaretleri ile yaklaşık iki haftadır yükseliş eğiliminde bulunan dolar güne 1.23'ün hemen üzerinden başladı ve sert bir yükseliş göstererek 1.27 YTL sınırına kadar yükseldi.



Dolar 1.2650 seviyelerinden tamamladı. Günlük değer artışı yüzde 2.5 olurken son dört ayın zirvesine tırmandı.

