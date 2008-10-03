Borsa çakıldı, dolar içeride yükseliyor

Global piyasaları etkisi altına alan kriz bugün Türkiye'de de ortaya çıktı.



Üç günlük bayram tatilinin ardından İMKB 100 endeksi güne yüzde 6 kayıpla başladı. 33 bin 900 puana kadar gevşeyen endeks; sonrasında kayıplarının bir bölümünü telafi etti. Ancak dolar 1.31'in üzerine çıktı.



Üç buçuk günlük bayram tatilinin ardından piyasalar ABD'deki kurtarma paketinin getirdiği stresi fiyatlıyor. Tüm dünyada çöküşün yaşandığı günü bayram tatili nedeniyle pas geçen İMKB, bugün açılışla birlikte yüzde 6'nın üzerinde kayıpla 34 bin puanın altına çekildi. Ancak sonrasında kayıpların bir bölümünü telafi eden borsa saat 10.30 itibariyle yüzde 5.13 kayıpla 34 bin 202 puandan işlem görüyordu.



Tansiyonun yükseldiği piyasa ise döviz piyasası oldu. Sabah açılış işlemleriyle birlikte dolar/YTL kotasyonları bankalararası piyasada 1.31'in üzerine çıktı. Sonrasında yaşanan hafif gevşemeye rağmen tekrar yükselen dolar, bankalararası piyasada saat 10.30 itibarıyla 1.31-1.3130 seviyelerinden işlemlerine devam ediyordu.



Faiz tarafında ise gösterge kağıdın bileşik faizi 65 baz puanlık artışla yüzde 20 seviyesinin üzerine çıktı.



ABD’de hafif yükseliş



Türkiye'de piyasa geçen 3.5 günlük süreyi fiyatlarken, Avrupa borsaları güne ABD'de kurtarma planının Temsilciler Meclisi'nden geçeceği beklentisiyle hafif yükselişle açıldı.



Euro/dolar paritesi, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Jean Claude Trichet'in dün verdiği faiz indirimi sinyalinin ardından 13 ayın dip seviyesi olan 1.3748'e kadar gevşedi. Bu sabah parite 1.3832 düzeyinden işlem görüyor. Dolar endeksi 80 seviyesinin üzerine çıkarken, hem dolar hem de euro Japon Yeni karşısında değer yitirdi.



Piyasalardaki oynaklığı gösteren VIX Endeksi 46 seviyesinde bulunuyor. Normalleşmenin görülmesi için bu endeksin 25 puanın altına inmesi gerekiyor. Oynaklığın ve belirsizliğin bu kadar yüksek olduğu ortamda, bankalararası borçlanma piyasasında da yine tıkanıklık yaşanıyor.



Referans borç verme faizi libor, dört gün arka arkaya yükselerek 4.21 düzeyine geldi. 3 aylık Dolar kağıtlarının faizi dokuz ayın zirvesine çıktı. 3 aylık ABD faiziyle 3 aylık libor arasındaki faiz farkını gösteren TED Spread, 26 baz puan artışla yüzde 3.6 düzeyine kadar çıktı. İki bölge arasındaki fark 1984 yılından bu yana bu düzeye çıkmamıştı.



Dolar, para piyasalarında kredi akışının durma noktasına gelmesiyle dolar fonlarına yönlenilmesi sonucunda ana para birimleri sepeti karşısında son 16 yılın en büyük haftalık artışını göstermeye yaklaştı.



ABD'de açıklanan işsizlik maaş başvuruları sayısı son yedi yılın en yüksek seviyesine ulaşırken, Ağustos ayı için açıklanan fabrika siparişleri de yüzde 4 azaldı.



Endekser:



Dow Jones: : -%3.22; 10,482.85

S&P 500 : -%4.03; 1,114.28

Nasdaq : -%4.48; 1,976.72

Bovespa: -%7.34; 46,145.10

Nikkei : -%1.57; 10,979.53

Dow Jones Vadeli işlemleri : %0.38



Veriler:



Euro Bölgesi'nde bugün Ağustos ayı perakende satışlar verisi açıklanacak. (TSİ 0900, Beklenti: %0.1) ABD'de Eylül ayı işsizlik verisi açıklanacak. (TSİ 1530, Beklenti: %6.1) ABD'de Eylül ayı tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. (TSİ 1530, Beklenti: 100,000) ABD'de Eylül ayı ISM hizmetler endeksi verisi açıklanacak. (TSİ 1700, Beklenti: 50.0) TÜİK Eylül ayı enflasyon verilerini açıklayacak. (TSİ 1700)

