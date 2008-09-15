Borsa çakıldı!

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) bileşik endeksi, açılışın ardından 35 binli seviyeleri gördü, endeksteki kayıp üzde 3'ü geçti.



Gedik Yatırım Araştırma Müdürü Onur Mutlu, piyasalardaki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, ABD finans sektöründeki olumsuzluğun sürdüğünün belirterek, "Orada henüz bütün çürük yumurtaların ayıklanmadığı için satışlar geliyor. Bunun önümüzdeki dönem Avrupa finans sektörüne etkisi olacak diye bekliyoruz" dedi.



Mutlu, Avrupa bankaların ABD kaynaklı menkul kıymet taşıdığını hatırlattı.



İMKB'nin düşünde, yabancı yatırımcıların Türkiye'de likide geçme beklentisinin etkili olduğunu anlatan Mutlu, "Yabancılar satışta etkili oluyorlar, satışlarında artış var" dedi.



Yurt dışından kaynaklanan dalgalı seyrin sürebileceğini ifade eden Mutlu, dışarıdan gelen verilerin piyasalar üzerinde etkili olacağını, özellikle ABD ve Japonya merkez bankalarının faiz kararlarının önem taşıdığını bildirdi.



Mutlu, bu arada olumsuz haberlerin Türkiye'de büyüme ile ilgili tedirginliklerle de birleştiğini söyledi.



Bu arada saat 10.10 itibariyle bileşik endeks Cuma günü kapanışa göre 1.367,01 puan azalarak 35 bin 666,86 puana geriledi. Endeksteki kayıp şu dakikalarda yüzde 3,69 seviyelerinde bulunuyor.



DOLAR: Cuma gününe göre hızla yükseldi. Yüzde 2'ye yakın bir değer artışı ile 1.26 seviyesine dayandı.



EURO/DOLAR PARİTESİ: ABD kaynaklı tedirginlik euroya yaradı. Euro/dolar paritesi 1.44'e yükseldi.



ULUSLARARASI BORSALAR: Yurtdışında sert satışlar izleniyor. Avrupa borsaları yüzde 3'e yakın değer yitirdi. Tüm yatırımcılar Lehman Brothers ile ilgili gelişmeleri takip ediyor.

