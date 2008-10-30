Borsa bugün yaralarını sardı

FED piyasaya boyun eğdi

Döviz ihalesi durduruldu

Çin Merkez Bankası faiz oranlarını 3. kez indirdi

Le Monde: ‘Türkiye felakete doğru koşuyor’

Piyasalardaki toparlanma, bugün borsada hızlı bir yükseliş, döviz ve faizde ise yükseliş hızının kesilmesiyle devam etti.Gelişmekte olan ülkelere likidite sağlamak için gösterilen uluslararası çabalar ve Fed’in faiz indirimi, uluslararası borsalarda yüzde 10’un üzerine yükselişlere neden oldu.İstanbul serbest piyasada dolar 1,4880 YTL, Euro 1,9550 YTL'den güne başladı. Akşam serbest piyasada dolar 1,55, Euro 2,00 YTL'den işlem gördü.Serbest piyasada Salı günü kapanışta doların satış fiyatı 1,5550 YTL, Euro’nun satış fiyatı ise 1,9400 YTL olmuştu.İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 7,38 oranında değer kazandı.İMKB Ulusal 100 Endeksi, günün tamamında Salı günü yapılan tek seansın kapanışına göre1.838,33 puan yükselerek 26.733,49 puandan kapandı.İMKB Bileşik Endeksi, Salı günü yapılan tek seansı 24.895,16 puandan kapanmış ve hisseler yüzde 2.29 değerlenmişti.Salı günü yapılan tek seansta yüzde 2,29 artan endeksin dışarıda yükselişin hızlanarak devam etmesi sonucu bir boşluk bırakarak yukarı açılış gerçekleştirdiğine işaret eden uzmanlar, FED'in Latin Amerika ülkelerine sağladığı likidite, IMF ve Dünya Bankası destekli planların Doğu Avrupa'da etkinlik kazanması, son olarak da ABD, Çin ve Tayvan'dan gelen faiz indirimleri ile birlikte endeksin 26.500 seviyelerinin üstüne çıktığına dikkat çekiyor.Endeksin, Salı günü tek seansta 25.000 seviyelerinde zorlandığını hatırlatan uzmanlar, bu seviyenin geçilmesi ile 28.000 ve 31.000 seviyelerinin teknik hedef olacağına dönük tahminlerde bulunuyor.Fed’in olabilecek derin bir resesyonun etkilerini yumuşatmak için gerçekleştirdiği faiz indirimi sonrasında Temmuz 2004’ten beri en düşük seviyeye inen ABD faiz oranlarının ardından ise emtia fiyatları artarken, yen değer kaybetti. Fed’in faiz oranını yüzde 1’e indirmesinin ardından Çin, Hong Kong, Norveç ve Tayvan’ın da faiz düşürmesi, Japonya Merkez Bankası’nın da cuma günü yapacağı toplantıda faiz indirmesi için baskıları artırdı.Faiz indirimleri ve Japonya Merkez Bankası’nın da faiz indirimine gideceği beklentisi Asya borsalarını yükselişe geçirdi. Tokyo borsanın temel göstergesi Nikkei Endeksi yüzde 9,96 yükseldi. Borsada, Sony'nin hisseleri yüzde 11,5, Toyota'nın yüzde 11,4, Honda'nın yüzde 13, Mitsubishi Motors'un ise yüzde 8,2 arttı.Öte yandan, Hong Kong'da Hang Seng Endeksi yüzde 12,8, Güney Kore'de borsa yüzde 12 değer kazanıp 1.084,72 puana çıkıp rekor kırdı. Avustralya, Singapur, Tayvan ve Filipinler'de borsa yüzde 4-5 seviyelerinde arttı.Avrupa'da, Londra Menkul Kıymetler Borsası'nda FTSE 100 Endeksi akşam saatlerine yaklaşırken yüzde 2,16, Almanya'da Frankfurt Borsası'nda DAX Endeksi yüzde 3,64, Fransa'da CAC 40 Endeksi yüzde 1,17, Amsterdam'da borsa yüzde 0,62, Brüksel'de yüzde 2,45, Zürih'te yüzde 1,92 ve Madrid'de yüzde 2,65 yükseldi.Borsanın bugünkü açılışında, düne göre, Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 2,2 artarak 9.189,00 puan oldu. Açılışta, Nasdaq Teknoloji Endeksi de yüzde 2,48 değer kazandı.Uluslararası piyasalarda bugün ABD doları önemli para birimleri karşısında değer kaybetti.New York döviz piyasasında dün 1,2852 dolardan kapanan Euro’nun fiyatı, bugün öğle saatlerinde 1,3138 dolara yükseldi.Aynı borsada dün 1,6314 dolardan kapanan İngiliz sterlini de bugün öğle saatlerinde 1,6612 dolara çıktı.Londra'da dün 764 dolardan kapanan altının ons fiyatı, bugün öğle saatlerinde 772,25 dolardan satılıyor.ABD tipi hafif ham petrolün varil fiyatı aralık ayı teslimi 85 sent artarak 68,35 dolara, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da aralık teslimi 69 sent yükselerek 66,16 dolara çıktı.Petrol fiyatlarının yükselmesinde, ABD dolarının değer kaybetmesi ve ABD Merkez Bankası (Fed) ile Çin Merkez Bankasının faiz indiriminin dünya ekonomisini destekleyeceği beklentileri etkili oldu.