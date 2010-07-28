Borsa bugün de rekorla kapandı

T24- Günlerdir rekor kıran İMKB tüm zamanların en yüksek değerinden kapandı.



İlk seanstaki hafif pozitif seyirle birlikte, yeni seans içi zirvesini test eden İMKB, ikinci seansta hafif çaplı satışlarla karşılaşsa da, 60 bin seviyesinin üzerinde tutunmayı başararak günü hafif artıda tamamladı.



Gün içinde 60,718.93 ile yeni zirvesini yapan İMKB-100 endeksi daha sonra kazançlarının bir kısmını geri verdi. En düşük 60 bin 25 seviyesine kadar gerileyen endeks, günü yüzde 0.12 yükselişle 60 bin 404 puanda tamamladı ve yeni kapanış rekorunu kırdı.



Bir süredir bankacılık hisselerinde yaşanan para girişiyle İMKB'yi yukarı taşıyan bankacılık endeksi ise yüzde 0.11 yükseldi. Toplam işlem hacmi ise 2.02 milyar lira olarak gerçekleşti.