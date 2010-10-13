Borsa bugün de 70 bini geçti

T24- Türk Lirası ve dolar bazında yeni rekoruna imza atan borsa günü 491 puan artışla 70.166 puandan tamamladı. Gün sonunda 3.5 milyar liralık işlem hacmi gerçekleşti.



Yükseliş trendine hız kesmeden devam eden İMKB, bugün 70.647 zirvesine ulaştı. Tüm zamanların rekorunu bir kez daha yenileyen endeks, hafif dalgalanma gösterirken, kapanışını da 70 binin üzerinde yaptı.



ABD Merkez Bankasının 'parasal gevşeme' mesajının yarattığı olumlu hava yurtdışında etkisini sürdüyor. Fed'in 21 Eylül'de yaptığı toplantının dün gece açıklanan tutanaklarına göre, banka yetkilileri, "kısa sürede" ekonomiye destek için ek önlemler alabileceklerini ve gerekirse bu önlemleri uygulamaya koymaya hazır olduklarını belirttiler. ABD spot piyasa yükselişle açılırken, Avrupa endekslerinde de yüzde 2’ye yaklaşan değer artışları söz konusu.



Dolar güç kaybediyor

Dün gece saatlerinde açıklanan FOMC toplantı tutanakları sonrasında piyasaların yeniden ABD Doları'ndan çıkış hızlandı. Uluslararası piyasalarda dün toparlanma emareleri gösteren dolar, bugün yeniden değer kaybetmeye başladı. Euro/Dolar 1.4160 seviyesini test ederken, yurtiçinde dolar 1.41 seviyesine geri geldi. Şu sıra Dolar/TL'de en iyi alış/satış 1.4100/1.4125 düzeyinde. Serbest piyasada dolar 1.4150, euro 1.9710 liradan kapandı.



Altında yeni rekor

Bu arada uluslararası piyasada altının ons fiyatı 1.371 dolarla yeni rekora imza attı. Serbest piyasada ise cumhuriyet altın 418 liradan, çeyrek altın 102,5 liradan satıldı.



Bonoda öğleden sonra kar satışı geldi

Diğer yandan dün başarılı geçen Hazine ihalesinin ardından alıcılı seyrine devam eden faiz cephesinde ilk seansta gevşek görünüm etkili oldu. 25 Nisan 2012 vadeli kıymette spot kapanış yüzde 7.69 bileşik seviyesinden yapıldı. Valörlü işlemlerde ise bileşik faiz kar satışının etkisiyle yüzde 7.73’e çıktı. Gösterge faiz dün yüzde 7.74 seviyesinden kapanmıştı.



