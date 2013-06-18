Borsa BITS 100 için PPK toplantısını bekliyor

Piyasalar güne FED toplantısı ve TC Merkez Bankası'nın Haziran faiz kararı gündemiyle başlıyor. Bugün toplanacak FED'in tüm dünyanın gözünü çevirdiği kararları yarın açıklaması bekleniyor. Türkiye'de ise Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplanıyor. Uzmanlar bu toplantıdan faiz değişikliği beklemiyor.

BIST 100 endeksi, gün içinde yükseldiği seviyeden banka hisseleri öncülüğünde yaklaşık 1.300 puan gerileyerek, analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 79.000 puanın hemen altında 78 bin 946 puandan kapattı. BIST 100 açılışta yüzde 0,61 artış sağlayarak 79 bin 426 puandan günü açtı. Açılışın ardından borsa şu dakikalarda yüzde 0,97 artışla 79 bin 709 puandan seyrediyor.

Uluslararası piyasalarda ise FED'in tahvil alımı azaltımı yapacağı beklentisi huzursuzluklara yol açıyor. Uzmanlar FED'in bu hamlesinin dalgalanmaları arıtracağını söylüyor.

Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası'nda (VOB) BIST 30 endeksine dayalı Haziran vadeli kontrat güne önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,50 oranında yükselişle başladı.



Endeks kontratı, açılışta en düşük 96.650 puanı gördükten sonra önceki kapanışın yaklaşık 400 puan üzerinde 97.000 - 97.150 aralığında dengelendi.