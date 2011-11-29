-Borsa bir odadan yönetilmez İSTANBUL (A.A) - 29.11.2011 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Başkanı Hüseyin Erkan, ''Ben personelimle gurur duyuyorum. Bir borsayı yönetmek 30 kişiyle olmaz. Bir borsa, bir odadan yönetilmez'' dedi. Erkan, İMKB Olağanüstü Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, İMKB'nin göstermelikte de olsa bir işlem salonunun olmasında fayda bulunduğunu belirterek, bunun avantajlarını anlattı. İMKB'nin verilerinin depolandığı bir merkezin Ankara'da bulunduğunu, burayı olağanüstü durum merkezi haline getirmeye çalıştıklarını söyledi. 2023 yılında Borsada bin şirket hedeflediklerini anımsatan Erkan, ''Türkiye'nin göz bebeği, gururla gösterdiği şirketleri aramızda görmek isteriz. Halka arzlarda artık hepimize görevler düşüyor'' dedi. Erkan, bugünkü konjonktüre rağmen halka arzların devam ettiğini söyledi. Yatırımcı seferberliği konusunda da çalıştıklarını anlatan Erkan, Türkiye nüfusunun yüzde 10'unu hisse senedi sahibi yapmak için bütün kurumların çalıştığını kaydetti. İstanbul'u bir finans merkezi olarak ortaya çıkaracak en önemli projelerden biri olan ortak emir dağılım platformu konusunda da çalışmaların sürdüğünü söyledi. -''Personelimle gurur duyuyorum'' Hüseyin Erkan, konuşmasının sonunda basında Borsa personeli, faaliyetleri ile ilgili asılsız, gerçeğe dayanmayan birçok iddia ile karşı karşıya olduklarını, bu tür olayların kurumu yıprattığını belirterek, ''Ben personelimle gurur duyuyorum'' dedi. Erkan'ın bu sözleri salondaki Genel Kurul katılımcıları tarafından alkışlandı. Yetkilendirilmiş bir kurum olarak bir borsanın 30 kişiyle bir odadan yönetilemeyeceğinin altını çizen Erkan, İMKB'nin herhangi bir aracı kurumla karıştırılmaması gerektiğini söyledi. Borsanın belli sayıda, belli eğitim düzeyinde ve maaşla personel çalıştırmak zorunda olduğunu anlatan Erkan, bu kriterlerin yönetmeliklerle belirlendiğine dikkati çekti. Erkan, Borsa personelinin sendikalaşarak haklarını kazandığını, hakların Anayasa tarafından garantiye alındığını belirtti. Genel Kurul katılımcılarına İMKB'de yönetim kurulu üyeliğinin çok önemli olduğunu anlatan Erkan, bu görev için ciddi zaman ayırmak ve özveri gerektiğini söyledi. Erkan, konuşmasının sonunda desteklerinden dolayı yönetimdeki çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.