Borsa Başkanı Karadağ: Yasak olmasa ben de hisse alacağım, AB ve ABD'de böyle kural yok; değiştirilsin

Borsa başkanı ve çalışanına hisse, bono, sertifika alımının yasak olmasına karşı çıkan Borsa Başkanı Himmet Karadağ, “SPK’ya yazı yazdım. Yasak değiştirilmeli. Sen düzenle denetle. Yasak olmasa ben de gayrimenkul sertifikası ve hisse alacağım. Avrupa’da, Amerika’da böyle bir kural yok” dedi.

Borsa İstanbul, cuma günkü genel kuruluna hazırlanıyor. Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ ise sermaye piyasalarına yeni ürünler kazandırmaya. Karadağ’ın stratejisi ‘kendinin almayacağı ürünü yatırımcıya sunmamak’. Ancak önüne Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) koyduğu yasaklar geçiyor. Mart sonunda talep toplanan ve nisan ayı başında halka arz edilen gayrimenkul sertifikalarını ‘Kelepir fiyat, bana yasak olmasa ben alacağım’ diye değerlendiren Karadağ, hisse ve bono alımı konusundaki yasağa ilişkin SPK’ya yazı da yazmış. Henüz cevap gelmemiş olsa da bu yasağı eleştiren Karadağ, şöyle konuştu: “Değiştirilmesi lazım. Manipülasyon varsa araştırsın bulsun. Otomatik herkese yasak, ne kadar kolay, yasakla hiç regülasyonla uğraşma. Nasdaq çalışanlarına kendi hissesinden veriyor. ABD’de Avrupa’da bu yasaklar yok. Üçüncü dünya ülkesi mantığından, yasakçı anlayışlardan kurtulmamız lazım. Sermaye piyasalarına hareket ancak böyle gelir. Yasak dedi bitti abi! Oy vermeyi yasaklasan ne güzel demokrasi olur değil mi?”

Evler bizde daha ucuz

Genel kurul öncesi sorularımızı yanıtlayan Karadağ, 42 liradan halka arz ettikleri ve 37 liraya kadar gerileyen gayrimenkul sertifikasında yatırımcıya ‘ister oturmaya ister yatırmaya’ ürün sunduklarını belirtti. Karadağ, “37 liraya düşmüş. Aslında o bizim sattığımız 42 lira fiyat bile iskontolu idi. Şirkette metrekaresi 5 bin lira olan ev bizde 4 bin lira bandında idi. Aynı konut, aynı proje. 800 bin liraya satılan konut hiçbir zaman 600 bin liraya inmez. İndi ama bilinmediğinden. Aslında şu an kelepir. Benden alsa konutu 650 bin liraya alıyor, kapıdan aldığında 800 bin liraya” diye konuştu.

Fiyatlar çok kelepir

Karadağ, içine sinmeyen ürünü satmadığına dikkat çekerek, “Yasak olmasa hemen gidip alacağım. Bölgedeki fiyatları biliyorum. Öncelikle ilk sertifikayı ayağa kaldıralık yenileri gelecek. Bizim maksatımız Ayşe teyzeye, Fatma teyzeye sertifika aldırmak. Al sertifikanı, 3-5 ay neyse beğenmedin mi, konut alacak kadar biriktiremedin sat çık, helalinden kazanç.” Şu an fiyatın kelepir ve cazip olduğunu kaydeden Karadağ, hisse, bono ve sertifika alımının borsa başkanı, çalışanına yasak olmasından yakındı. Yasak olmasa kendisinin direkt alacağını söyleyen Karadağ, “Ben borsayım bana hisse bono yasak, her bir şey yasak. Bu ne biçim sermaye piyasası anlayışı ki? Sektörde yazan yemiyor, yöneten yemiyor içmiyor bu ürünü elalem alır mı? Biz bir yemek pişirdik millete ye diyorum, ben bana yasak. Ya zehirliyse. Sen yazacaksın sana yasak. Yazı yazmanın birinci kuralı yatırım yapmak olmalı. Sermaye piyasalarıyla ilgili kötü olan bu. En kolay regülasyon yasaklamaktır. Sen düzenle denetle. Şimdi sen herkesin kalbini mi okudun üçkâğıtçı diyorsun? İşini yaparsın, yatırım da yaparsın niye yasak. Avrupa’da, Amerika’da yok böyle bir kural yok” diye konuştu.

Üçüncü dünya mantığı

Karadağ, şu an THY hisselerinin kelepire gittiğini ancak bilenlerin alım yapamadığını kaydederek şöyle konuştu: “Ben milyar dolarlık şirkette üç kuruş aldım diye mi manipülasyon mu olacak? Denizde damla, denizi mi bulandıracağız, benim maaşım belli. Şirketlerin kendi hisselerine güvenmesi lazım ki ilgi artsın. Şimdi biz öyle bir şey yasak koyuyoruz, şuna dokunma buna dokunma. SPK kanunu ilk çıktığında kalem oynamaya korkutur hale getirdik insanları. Bu kadar olmaz. Böyle bir regülasyon mantığı ile olmaz. Henüz cevap gelmedi SPK’dan. Ben alabilmek istiyorum hissemi, yasak olmasın, düzenlensin, şartları konulsun. Benim hisse almam tabii ki ‘insider information’a (içeriden bilgi) sahibim ben ama belli şartları olur, uluslararası standartlarda regülasyon otoritelerinin nasıl düzenlediği belli zaten. Siz artık üçüncü dünya ülkesi mantığında yasakçı anlayışlardan kurtulmamız lazım buralara hareket ancak böyle gelir.”

Acun Bey'i ikna etmeliyiz

Karadağ, dizileri borsaya açma planını açıklamış, Survivor programını da istediğini belirtmişti. Karadağ’a bu işin nasıl olacağını sorduk, şöyle anlattı: “Biz başarılı dizilerden başlayarak proje finansman bonosu tasarlıyoruz. Kanallar dizilere bölüm başına 1 milyon veririm, diyor. Bir sezonda 30 bölüm falan satıyorlar. 2 yıllık diziyi paket yaptığımızda 60 bölümü belli reyting bandında planlayabiliriz. Burada kanal TRT olur, Kanal D, ATV olur. 60 bölümlük diziyi şu reyting bandında yayımlarım diye iki yıl yayımlarım anlaşması yaparsa, kanal, yapımcı, SPK ve borsanın denetiminde olacak. 60 bölümü, 90 milyona anlaştık diyelim. Bu gelirleri borsa şirketi 2 yıl vadede sabit getirisi 90 milyon iken yüzde 50’sini halka açacak. Borsa şirketi aracılığıyla küçük yatırımcıya halka arz yapacağız. Reyting arttıkça 60’a çıkabilir ama 45 milyon liradan aşağıya inmez. Alınır mı alınır. Diriliş ile konuştuk, özel kanallarla da konuşacağım. Acun beyi ikna edebilecek miyiz bilmiyoruz. Dizi yapımcısı haftalık alıyor, yatırımcısına da haftalık para yatacak. Haftalık temettü gibi.”

Kanal İstanbul bonosu gerek

HİMMET Karadağ, “Ben ürünün ucunda doğal bir şey olması insanların somut algılayabileceği şeylerin olması gerektiğini düşünüyorum. Sertifikada doğrudan ürüne giden, dizide doğrudan ürüne giden taraf var. Köprüyü bono yapabilirsek doğrudan ürüne gidecek. Mesela Kanal İstanbul’u proje finansman bonosu şeklinde yapalım, doğrudan ürüne gidecek bir şey” dedi.

THY hissesi olana bilet bedava olmalı

Önümüzdeki hafta borsada mevcut işlem gören şirketlerin fiyatlamasını cazip hale getirmek için hisse yatırımcısı royalty (sadakat) programları yapmak için işe başlayacaklarını belirten Karadağ, bunu şöyle anlattı: “Küçük yatırımcılara, halka açık şirketlerdeki yatırımcılara patron gibi muamele etsin şirketler istiyoruz. Siz THY hissesi aldınız, THY sizden bilet parası istemesin. Yüzde 1’ini almışım THY’nin yurtiçi, yurtdışı ücretsiz biletim olsun. Turkcell de ayıp etme artık fatura gönderme patronuna. Turkcell’in yüzde 10’una sahipsin, Karamehmet yüzde 16 ile şirketi yönetiyor. Turkcell, THY, Koç Holding, Migros ile görüştük. Bankalarla da görüşülecek.”