Borsa Ataşehir'e taşınıyor

T24 - Başbakan Erdoğan, SPK, BDDK ve bankaların yanı sıra İMKB'nin de Ataşehir'deki finans merkezinde yer alacağını açıkladı.



Başbakan Tayyip Erdoğan, İMKB'nin 25. kuruluş yıldönümü töreninde konuşma yaptı.



Erdoğan şunları söyledi: "ABD'de Avrupa'da büyük bankalar, finans kuruluşları ciddi sıkıntı yaşarken, bizde tek bir banka bile sıkıntı yaşamadı. Borsa 2009'da en çok kazandıran borsa sıralamasında Avrupa'da birinci, dünyada yedinci sırada yer aldı. Kredi derecelendirme kuruluşları 2009'da kredi notunu iki kademe artırdı, bu yıl da Kasım'da durağandan pozitife yükseltildi.



İMKB'nin değeri bugün 323 milyar dolara ulaştı. Günlük işlem hacmi ise 1.7 milyar dolara çıktı. Türkiye krizin en ağır seyrettiği bir dönemde 2009 Mart'ında yerel seçim yaşadı. Bu yılın Eylül ayında halkoylaması vardı. Seçim kelimesinin telaffuz edildiği anda tüm borsaların alt üst olduğu dönemleri Türkiye çok sık yaşadı. Özellikle popülist politikalar neticesinde musluklar ardına kadar açıldı, Merkez Bankası'na para bastırıldı, oluşan bedel halka yüklendi. En ağır kriz döneminde borsası yükselen, faizleri düşen, kriz karşısındaki duruşuyla dünyada parmakla gösterilen bir noktaya geldik.



Ekonomideki iyileşme hep küresel şartlara bağlandı. Dünyada küresel kriz çıkıyor, ben kalktım teğet geçecek dedim. Kalktılar dalga geçmeye başladılar. Küresel ekonominin iyiye gittiği bu sayede göstergelerin iyileştiği ifade edildi. Türkiye'de 8 yıl boyunca ekonomik iyileşmeyi küresel şartlara bağlayanlar, bugün Türkiye'nin başarısını da görmüyor, görmek istemiyorlar. Türkiye'nin böyle bir başarıyı elde etmiş olabileceğine bile inanmak istemeyenler var. Bu başarılarla sevinemeyenler milletle aynı istikamete bakamayanlardır. Biz bu iç dinamikleri hiçbir zaman terse zorlamadık. İlk geldiğimiz anda 6 sıfırı attığımız anda bizimle dalga geçen insanlar oldu, akademisyenler oldu. Enflasyonun patlayacağını, çatlayacağını söylediler. Ne oldu? Şimdi geldiğimiz nokta ortada. Türk Lirası kendini buluyor, tarihteki yerini yeniden kazanıyor. Türkiye'yi bu seviyeye yapısal reformlar, mali disiplin, milletin kararlılığı taşımıştır.





İMKB de taşınıyor



Biz şu anda bankaların genel müdürlüklerini İstanbul'a taşımaya başlıyoruz, SPK, BDDK aynı şekilde gelecekler.Finans merkezi olarak belli bir yerde bu çalışmayı yürütürken İMKB'yi de aynı merkez içinde bulundurmak suretiyle dünyaya oradan farklı bir mesajı vermek, bu çok önemli. Onların da adımını atacağız. 2011 bu adımları attığımız yıl olacak. Fiziki noktadaki mekanlar belirlendi, iki-üç yılda bütün merkezler bitmiş olacak, bankalarımız buralara taşınmış olacaklar."





