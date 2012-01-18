-Borsa arttı, dolar geriledi İSTANBUL (A.A) - 18.01.2012 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda 855,46 puan ve ortalama yüzde 1,60 oranında değer kazandı. İMKB 100 Endeksi, ikinci seansta 473,83 puan artarak 54.384,76 puandan kapandı. Hisse senetleri ikinci seansta ortalama yüzde 0,88 oranında değer kazandı. İlk seanstaki 381,63 puanlık artış dikkate alındığında, borsa endeksi günün tamamında 855,46 puan yükseldi. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 1,60 değer kazandı. -Dolar/avro- Piyasanın kapanışı itibariyle Kapalıçarşı'da 1,8370 liradan alınan dolar 1,8400 liradan, 2,3560 liradan alınan avro 2,3600 liradan satılıyor. Serbest piyasada önceki kapanışta 1,8440 lira olan dolar güne 1,8430 liradan, 2,3450 lira olan avro 2,3520 liradan başlamıştı. Bankalararası piyasada dolar kotasyonları alışta en düşük 1,8320 lira, en yüksek 1,8350 lira, satışta en düşük 1,8380 lira, en yüksek 1,8430 lira seviyesinde işlem görüyor.