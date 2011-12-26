-Borsa artışta İSTANBUL (A.A) - 26.12.2011 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) 100 Endeksi, önceki ikinci seans kapanışına göre 215,55 puan artarak günün ilk yarısını 52.164,17 puandan tamamladı. Birinci seansta, hisse senetleri ortalama 0,41 değer kazandı. Önceki seansta 51.948,62 puandan kapanan İMKB 100 Endeksi ilk seansa 287,20 puan artarak 52.235,82 puandan başladı. İlk yarıyı 224,83 puan artarak 52.173,45 puandan geçen endeks, en düşük olarak 52.066,96 puana kadar gerilerken, en yüksek olarak 52.307,46 puanı gördü. Seans sonunda mali endeks 311,25 puan artarak 72.292,15 puana, sanayi endeksi 185,29 puan artarak 48.863,04 puana ve hizmetler endeksi 161,39 puan artarak 34.937,81 puana yükseldi. Böylece, önceki kapanışa göre mali grup hisseler ortalama yüzde 0,43 oranında, sanayi grubu hisseler ortalama yüzde 0,38 oranında ve hizmetler grubu hisseler ortalama yüzde 0,46 oranında değer kazandı. Birinci seansta işlem gören toplam 358 hisse senedinden 182'si değer kazandı, 93'ü değer yitirdi, 83 hisse senedinin fiyatı ise aynı kaldı. Birinci seansta 375 milyon 240 bin 410 liralık işlem hacmi oluştu. En çok işlem gören hisse senetleri İzmir Demir Çelik, Garanti Bankası, Kiler Alışveriş Hizmetleri, Emlak Konut ve Konya Çimento oldu. -Altının onsu 1.604,50 dolar seviyelerinde...- Uluslararası piyasalarda avro-dolar paritesi 1,3068, sterlin-dolar paritesi 1,5630, yen-dolar paritesi ise 77,89 düzeyinde seyrediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 1,8940 liradan, avro 2,4750 liradan satılıyor. Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.604,50 dolar seviyesinde bulunurken, Londra, Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 107,98 dolardan işlem görüyor.