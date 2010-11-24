-BORSA ARTIŞLA KAPANDI İSTANBUL (A.A) - 24.11.2010 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 1,35 oranında değer kazandı. İMKB 100 Endeksi, ikinci seansta 1.344,03 puan artarak 67.230,72 puandan kapandı. Hisse senetleri ikinci seansta ortalama yüzde 2,04 oranında değer kazandı. İlk seanstaki 448,73 puanlık düşüş dikkate alındığında, borsa endeksi günün tamamında 895,30 puan arttı. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 1,35 değer kazandı.