Borsa, 95 bin puanı aşarak kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,40 değer kazancıyla 95.411,49 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.238,22 puan artarken, toplam işlem hacmi 8,7 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 6,98, holding endeksi yüzde 2,58 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 1,45 ile madencilik oldu.

Güne pozitif başlayan Borsa İstanbul'da, TCMB'nin faizleri sabit bırakmasının ardından banka pay piyasalarında yoğunlaşan alışlarla yükselen BIST 100 endeksi, 4 Aralık 2018'den beri gördüğü en yüksek seviye olan 95.440,55 puana kadar yükseldikten sonra günü 95.411,49 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi böylece yükseliş serisini üst üste 9'uncu işlem gününe taşıdı.

TCMB kararının ardından 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 18,22'ye çıkarken, 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise yüzde 16,11'e geriledi. Dolar/TL ise şu dakikalarda yüzde 1,24 azalışla 5,3690'dan işlem görüyor.

Analistler, TCMB'nin enflasyonla mücadele ve finansal istikrar açısından sıkı duruşunu koruduğunu, bunun da uzun vadeli tahvil faizlerinde gerileme ve döviz kurlarındaki düşüşü beraberinde getirdiğini söyledi. Bu gelişmelerin banka pay piyasalarını pozitif etkilediğine değinen analistler, BIST 100 endeksinde 95.000-95.500 bölgesinin direnç, 92.500'ün destek konumunda olduğunu dile getirdi.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlarının konuşmalarının takip edileceğini belirtti.