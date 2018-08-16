Borsa, 90 bin puanın altına indi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,31 azalışla 89 bin 083,99 puandan tamamladı.

Dünya gazetesinin aktardığına göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.178,96 puan azalırken, toplam işlem hacmi 4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,12 değer kazanırken, holding endeksi ise yüzde 1,66 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,60 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 5,79 ile metal ana sanayi oldu.

Güne yükselişle başlamasına karşın etkisini artıran satışlarla 88.876,30 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 89 bin puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yabancı yatırımcılarla saat 16.00'da gerçekleştireceği telekonferans görüşmesi ile ABD'de haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 88 bin 000 seviyesinin destek konumuna geldiğini ifade eden analistler, yükselişlerde ise 92 bin 500 puanın direnç olarak öne çıktığını dile getirdi.