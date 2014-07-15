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Ekonomi

Borsa, 81 bin puanı gördü

Borsa İstanbul güne yüzde 0,4 değerlenerek 81 bin puanın üzerinde başladı.

15 Temmuz 2014 14:36

Endeks XU100 güne yüzde 0,4 değerlenerek 81 bin puanın üzerinde başladı.  Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi, güne dünkü kapanışa göre 153,02 puanlık yükselişle 80.774,57 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri önceki kapanışa göre ortalama yüzde 0,19 değer kazanırken bankacılık endeksi yüzde 0,02, holding endeksi yüzde 0,15 yükseliş kaydetti. BIST 100 endeksi dün açılışla birlikte yükseliş eğilimini gün boyu korumuş ve en yüksek 80.695,38 puanı gördükten sonra günü 80.621,55 puandan tamamlamıştı.

Bigpara.com’da yer alan habere göre analistler, bugün yurt içinde işsizlik verisinin yanında, Hazine'nin yeni gösterge tahvil olacak 2 yıl vadeli sabit kuponlu ile 10 yıl vadeli sabit kuponlu ve TÜFE'ye endeksli tahvil ihalelerinin takip edileceğini belirtiyor.

Yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'in Senato'da yapacağı sunumun küresel piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, ayrıca açıklanacak makroekonomik veriler ve bilançoların izleneceğini ifade ediyor.

Analistler, BIST 100 endeksinin 80.000 puanın üzerinde tutunması durumunda yeni hedefinin 82.500 direnci olacağını tahmin ediyor.

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