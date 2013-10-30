Borsa 79 binin altında, Dolar 1,98 lira

Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi, Fed'in kararı öncesi günü yüzde 0,81 düşüşle 78 bin 919 puandan tamamladı. Dolar ise yüzde 0,15'lik değer artışı ile 1,98 liraya yükseldi.

Borsa, ABD Merkez Bankası Fed'in kararı öncesi geriledi.

Borsa İstanbul'da XU100 işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 0,81 oranında değer kaybetti. Endeks günü 78 bin 919 puandan tamamladı.

Analistler, saat 20.00'de açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) kararları öncesinde ABD'de açıklanacak başta ADP özel sektör istihdam verisi olmak üzere makroekonomik verilerin takip edileceğini belirtiyor.