-Borsa 787,00 puan düştü İSTANBUL (A.A) - 30.12.2011 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda 787,00 puan ve ortalama yüzde 1,51 oranında değer yitirdi. İMKB 100 Endeksi, ikinci seansta 864,61 puan düşerek 51.266,62 puandan kapandı. Hisse senetleri ikinci seansta ortalama yüzde 1,66 oranında değer yitirdi. İlk seanstaki 77,61 puanlık artış dikkate alındığında, borsa endeksi günün tamamında 787,00 puan geriledi. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 1,51 değer kaybetti. Piyasanın kapanışı itibariyle Kapalıçarşı'da 1,8800 liradan alınan dolar 1,8890 liradan, 2,4400 liradan alınan avro 2,4500 liradan satılıyor. Serbest piyasada önceki kapanışta 1,9180 lira olan dolar güne 1,9150 liradan, 2,4750 lira olan avro 2,4790 liradan başlamıştı. Bankalararası piyasada dolar kotasyonları alışta en düşük 1,8800 lira, en yüksek 1,8875 lira, satışta en düşük 1,8930 lira, en yüksek 1,9000 lira seviyesinde işlem görüyor.