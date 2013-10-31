Borsa 77 bin 620 puana geriledi, Dolar 1,99 oldu

Borsa İstanbul 100 (BIST 100) XU100 endeksi günü düşüşle tamamladı. Endeks yüzde 1,65 düşüşle 77 bin 620 puana geriledi. Dolar ise yüzde 0,25'lik değer artışı ile 1,99 oldu.

Yatırım Finansman Stratejisti Hakan Tezcan, "Chicago PMI verisinin beklentilerin çok üzerinde gelmesi Fed'in dünkü açıklamalarının ardından oluşan tahvil alımlarının azaltımının Mart 2014 tarihinden daha önce gerçekleşebileceği algısı güçlendi" dedi.

ABD'nin orta batısındaki işyerlerinin faaliyetleri hakkında gösterge olan Chicago PMI endeksi, Ekim'de 55.7 olan beklentilere karşılık 65.9'a yükseldi.

ABD'de yayımlanan güçlü ekonomik veriler, ülkedeki ekonomik toparlanmayı desteklemek için ayda 85 milyar dolar tahvil alımı yapan Fed'in tahvil alımlarını azaltabileceğine dair endişeleri ortaya çıkarıyor.