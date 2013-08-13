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Ekonomi

Borsa 76 bin puanı aştı

Endeksin 77.000 - 77.500 aralığındaki güçlü direncinin test edilmesi bekleniyor

13 Ağustos 2013 14:25

Borsa İstanbul 100 (BIST 100) Endeksi, bankalar öncülüğünde dün başlayan yükselişini bugün de devam ettirerek 23 Temmuz'dan bu yana ilk kez 76 bin puanın üzerini gördü.
 
Güne alıcılı başlayan Borsa İstanbul'da, banka hisselerinde kar satışlarının sınırlı kalmasıyla pozitif hava etkisini devam ettirdi ve banka hisseleri öncülüğünde BIST 100 endeksi 76.126,07 puana kadar yükseldi.

Bankacılık endeksi bu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 1,60 oranında yükseliş kaydederken, holding endeksinin yükselişi ise yüzde 0,50 seviyelerinde kaldı.

Bankalar arasında önceki güne göre en fazla değer kazananlar yüzde 2,42 ile Yapı Kredi, yüzde 2,28 ile İş Bankası (C) ve yüzde 1,87 ile Akbank olurken, değer kaybeden banka hissesi bulunmuyor.

Analistler, endeksin bugünkü yükselişle 30 Mayıs tarihinden bu yana altında kaldığı 50 günlük hareketli ortalamasının üzerine yükseldiğine dikkati çekerek, endeksin 77.000 - 77.500 aralığındaki güçlü direncinin test edilmesini beklediklerini kaydediyor.

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