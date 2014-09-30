Borsa 75 bine yaklaştı

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in Cuma günü yapacağı Türkiye kredi notu değerlendirmesi ve aynı gün açıklanacak kritik ABD tarım dışı istihdam verisini bekleyişe geçen Borsa İstanbul XU100 bugün 700 puanlık bir bantta dalgalanırken, günü yüzde 0.4 artışla 74,937.81 puandan tamamladı.

Cnbce.com’da yer alan habere göre, bankacılık endeksi XBANK yüzde 0.61 yükselişle günü tamamlarken, elektrik ve doğalgaz zamları sonrası sanayi hisselerini izleyen endeks XUSIN yüzde 0.09'luk sınırlı kayıpla kapandı. Marbaş Menkul Değerler Araştırma Müdürü Üzeyir Doğan, "Piyasa hafta sonuna doğru gelecek olan ABD istihdam verileri ve Fitch'in Türkiye değerlendirmesini bekliyor. Fitch'in Türkiye'nin görünümünü 'negatif'e indirebileceği beklentisi kısmen fiyatlandı. Karar bu yönde gelise bir miktar daha negatif etki olabilir ancak sınırlı kalacaktır. ABD istihdam verilerinin de iyi gelmesi Fed endişelerini akla getirebilir" dedi.