Borsa 7 haftanın en düşük seviyesinden kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.327,51 puan azalırken, toplam işlem hacmi 5,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 3,89, holding endeksi de yüzde 2,22 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 2,12 ile turizm, en çok gerileyen bankacılık oldu.

Güne artışla başlayan BIST 100 endeksi, yükseliş eğilimindeki Döviz kurları ve faizlerin etkisiyle düşüşe geçerek 103.600,61 puana kadar geriledi ve 104.000 puanın hemen altındadengelendi.

Analistler, Döviz kurlarındaki sert yükselişler ve 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizinin yüzde 14'ün üzerine çıkmasının pay piyasalarında satış baskısına neden olduğunu ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.200 seviyesinin destek olarak öne çıkabileceğini belirten analistler, olası yükselişlerde ise 105.500 seviyesinin direnç konumuna geleceğini dile getirdi.