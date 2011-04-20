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Ekonomi

BORSA 68.054,04 PUANDAN KAPANDI İSTANBUL (A.A)

20 Nisan 2011 20:58

-BORSA 68.054,04 PUANDAN KAPANDI İSTANBUL (A.A) - 20.04.2011 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,46 oranında değer kazandı. İMKB 100 Endeksi, ikinci seansta 654,63 puan düşerek 68.054,04 puandan kapandı. Hisse senetleri ikinci seansta ortalama yüzde 0,95 oranında düşüş gösterdi. İlk seanstaki 966,60 puanlık artış dikkate alındığında, borsa endeksi günün tamamında 311,97 puan yükseldi. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,46 değer kazandı.

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