-BORSA 61.758,61 PUANDAN KAPANDI İSTANBUL (A.A) - 02.08.2011 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,27 oranında değer yitirdi. İMKB 100 Endeksi, ikinci seansta 155,31 puan artarak 61.758,61 puandan kapandı. Hisse senetleri ikinci seansta ortalama yüzde 0,25 oranında artış gösterdi. İlk seanstaki 323,31 puanlık düşüş dikkate alındığında, borsa endeksi günün tamamında 168,00 puan geriledi. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,27 değer yitirdi.