-BORSA 6 GÜNLÜK ARADAN SONRA DÜŞTÜ İSTANBUL (A.A) - 21.09.2010 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Bileşik Endeksi gün sonunda yüzde 0,26 düşüşle 64.124,73 puana gerileyerek 6 günlük aradan sonra günlük bazda değer yitirdi. İMKB Ulusal 100 Endeksi, ikinci seansta 65,70 puan azalarak 64.124,73 puana indi. Hisse senetleri ikinci seansta yüzde 0,10 oranında değer yitirdi. İlk seanstaki 99,14 puanlık düşüş dikkate alındığında, Borsa endeksi günün tamamında 164,84 puan geriledi. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,26 değer kaybetti. Bileşik Endeksin ikinci seansta ulaştığı 64.495,31 puanlık seviye ise, endeksin yeni seans içi rekoru olarak kaydedildi. Bundan önceki seans içi rekoru 64.447,56 puanla 17 Eylül Cuma günü 1. Seansta kırılmıştı.