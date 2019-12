Borsa 5.5 ay sonra rekor kırdı

Borsa 5.5 ay önceki seviyelerine geri döndü. İMKB yüzde 5.34 değer kazandı. İstanbul serbest piyasada akşam saatlerinde doların satış fiyatı 1,6000 lira, Euro’nun satış fiyatı 2,1180 lira oldu.



Uluslararası piyasalardaki kara bulutların dağılması ve içeride IMF beklentilerinin sürmesi borsayı 30 bin puanın üzerine taşıdı. Endeks böylece son 5.5 ayda ilk kez 30 binli rakamları görmüş oldu. Piyasadaki olumlu hava doları da etkiledi. Dün 1.63'lere yaklaşan dolar bugün bir ara düne göre yüzde 2'ye yakın değer yitirerek 1.60 TL'nin altına geriledi.



İstanbul serbest piyasada dolar 1,6100, Euro 2,1170 liradan güne başlamış, serbest piyasada dün kapanışta doların satış fiyatı 1,6280 lira, Euro’nun satış fiyatı ise 2,1260 lira olmuştu.



Dolar kotasyonları



Bankalararası piyasada dolar kotasyonları, saat 15.00 itibariyle, alışta en düşük 1,5900 lira, en yüksek 1,5940 lira, satışta en düşük 1,5980 lira, en yüksek 1,6020 lira seviyesinde bulunuyor.



Bileşik Endeks 30.746 puandan kapandı



İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 5,34 oranında değer kazandı.



İMKB Ulusal 100 Endeksi, ikinci seansta 546,26 puan artarak 30.746,39 puandan kapandı. Hisse senetlerinin ikinci seanstaki ortalama değer artışı yüzde 1,81 oldu.



Böylece Bileşik Endeks 14 Ekim 2008 Salı gününden bu yana ilk kez 30.000 puanın üstünde kapanış yapmış oldu. Endeks, 14 Ekim günü de günlük bazda 1.574,21 puan ve yüzde 5,44 artarak 30.536,15 puandan kapanmıştı.



İlk seanstaki 1.011,12 puanlık artış dikkate alındığında, Borsa endeksi günün tamamında 1.557,38 puan yükseldi.



Hisse senetleri günlük ortalama yüzde 5,34 değer kazandı.



Bileşik Endeks bu yıl en yüksek kapanışını 29.675,54 puanla 24 Nisan Cuma günü ikinci seansta yapmıştı.



Faiz



2 Şubat 2011 vadeli, bugün valörlü tahvilin bileşik faizi, önceki kapanışa göre 0,12 puan düşerek yüzde 12,28'e geriledi. Bu tahvilin basit getirisi de yüzde 12,85'ten kapandı.

Bu kağıdın önceki kapanıştaki basit getirisi yüzde 12,98, bileşik getirisi yüzde 12,40 olmuştu.



Parite



Uluslararası piyasalarda Euro-dolar paritesi 1,3268, sterlin-dolar paritesi 1,4775, yen-dolar paritesi ise 96,93 düzeyinde seyrediyor.



Asya ve Avrupa borsaları



Japonya'da ulusal tatil dolayısıyla Tokyo Borsası kapalı.



Asya borsaları ise ABD ekonomisine ilişkin olumlu verilerin yatırımcıları dünyanın en büyük ekonomisinin düzelme işaretleri verdiği yönünde umutlandırması ve muhtemel domuz gribi salgını korkularını dengelemesi yüzünden yükseldi.



Güney Kore borsasında Kospi endeksi yüzde 2,3, Hong Kong borsasında Hang Seng endeksi yüzde 1,8 ve Şanghay borsası yüzde 1,5 yükseldi. Singapur, Hindistan ve Tayvan'da da borsalar değer kazandı.



ABD'de nisan ayında tüketici güveninin yükselmesi Amerikalıların tekrar harcama yapmaya hazır olabileceği umutlarını artırdı.



Avrupa'da FTSE 100 Endeksi yüzde 1,24, Almanya'da DAX Endeksi yüzde 0,73, Fransa'da CAC Endeksi de yüzde 1,06 yükseldi.

Brüksel'de borsa yüzde 1,54, Madrid'de yüzde 1,73 çıktı.



Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları arttı



Batı Teksas tipi ham petrolün Haziran teslimi fiyatı 80 sent artışla varili 50,72 dolardan satılırken, Londra'da Brent tipi ham petrol 81 sent değer kazanıp varili 50,80 dolardan işlem görüyor.



New York Borsası iki gün kayıptan sonra bugün yükselişle açıldı



Borsanın temel göstergesi Dow Jones Endeksi 60 puan artarak 8,077 puana çıktı. Açılışta Nasdaq Bileşik Endeksi 16 puan artışla 1,689 puan ve Standard and Poor's 500 Endeksi 6 puan yükselişle 861 puan oldu.