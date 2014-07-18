Borsa haftayı yükselişle kapattı

Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi, haftanın son işlem gününü 531,32 puanlık yükselişle 82.314,53 puanla kapattı.

Bloomberght'nin haberine göre Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 0,65 değer kazandı, toplam işlem hacmi 2,7 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,44, holding endeksi yüzde 0,37 arttı.

Güne, İsrail'in Gazze'ye kara harekatına başlaması ve Ukrayna ile ilgili gerilimin artabileceğine ilişkin jeopolitik endişelerle yüzde 1'in üzerinde değer kaybıyla başlayan BIST 100 endeksi, daha sonra kayıplarını telafi ederek 82.314,53 puandan kapandı.

Endeks en düşük, analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 81.000 puanın altına sarksa da bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla yükselişe geçerek önceki kapanış seviyelerinde dengelendi.

Haftalık bazda BIST 100 endeksinin değer kazancı yüzde 4'e yaklaştı. Endeks, Gezi olaylarından bu yana gerçekleştirdiği en yüksek kapanışı yaptı.

Analistler, BIST 100 endeksinin orta vadede 80.000 puanın üzerinde kaldığı sürece 85.000 seviyesinin gündemde kalacağını belirterek, kısa vadede ise 81.000 seviyesinin destek, 82.500 seviyesinin direnç olarak izleneceğini kaydediyor.

Gelecek hafta, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2014 yılı üçüncü enflasyon raporu, yurt dışında ise başta imalat sanayi PMI olmak üzere açıklanacak verilerle jeopolitik risklere ilişkin haber ve açıklamaların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.