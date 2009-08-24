Borsa 48 bini gördü

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) haftanın ilk işlem gününde 48 bini aşarak yılın zirvesine çıktı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Ben Bernanke'nin global ekonominin derin bir yavaşlamadan sonra toparlanma yolunda olduğunu söylemesinin ardından artan risk iştahına paralel haftanın ilk işlem gününde borsalarda yükseliş gözleniyor.

Jackson Hole'deki yıllık konferans için hazırladığı konuşma metninde global ekonomi hakkında olumlu ifadeler kullanan Bernanke, toparlanmanın yavaş olmasının beklendiğini ve önünde risklerin olduğunu da belirtti.

Bernanke, "Geçen yılki sert daralmanın ardından, ekonomik faaliyetlerin ABD ve dünyanın geri kalanında düzlüğe çıktığı görülmektedir. Kısa vadede büyümeye dönülme ihtimali yüksek gözükmektedir" dedi.

Bir bankacı, "Küresel risk iştahında artış korunmaya devam ediyor. Bernanke'nin açıklamaları ve ABD konut sektörü verileri özellikle önemliydi. Cuma gününü ABD piyasaları bu gelişmelerle yüzde 1.5'in üzerinde kazançla tamamladı. Döviz tarafında ilk etapta 1,47 TL ve ardından 1,45 TL hedeflenebilir. Bono tarafında ise yüzde 9'lu seviyelere doğru aşağı yönlü hareketin devamını bekliyorum" dedi. Bankacı iç ve dış piyasada bugün takip edilecek önemli bir verinin bulunmadığını da sözlerine ekledi.

Bu olumlu havanın etkisiyle Asya borsalarında yüzde 3'ün üzerinde yükselişler görüldü. ABD vadeli hisse senedi piyasalarında da yüzde 1'e yakın artışlar var.

İMKB de haftanın ilk işlem gününe artışla başladı ve 48 bini gördü. 48 bin 33'e kadar çıkan İMKB Ulusal 100 Endeksi daha sonra kazançlarını geri vererek ilk seansı yüzde 0.34 artışla 47 bin 332 puandan tamamladı.

Dolar 1,48'de

Bankalararası piyasanın cuma günü spot kapanışında 1,4830/1,4870 lira olan en iyi dolar alış ve satış kotasyonları, bu sabah ilk işlemlerde 1,48 seviyesinde işlem görüyor.