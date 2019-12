Borsa 4.5 ay sonra 29 binin üstünden kapandı

Serbest piyasada akşam dolar 1.60, Euro 2.11 liradan işlem görüyor. Borsa günlük bazda yüzde 4.23 değerlenerek kapandı.



Geçen 10 gün içinde gerileyerek 156.1-58 aralığında seyreden dolar, bugün serbest piyasada 1.6000, Euro 2.1080 liradan güne başlamış, dün akşam doların satış fiyatı 1,6040 lira, Euro’nun satış fiyatı ise 2,1130 lira olmuştu. Dolar kuru gün boyu sabit bir seviyeden işlem görürken borsa 4 Kasım 2008 tarihinden sonra ilk kez 29.000 puanın üstünde bir kapanış gerçekleştirdi.



Bankalararası piyasa



Bankalararası piyasada dolar kotasyonları, saat 15,50 itibariyle, alışta en düşük 1,5940 lira, en yüksek 1,5950 lira, satışta en düşük 1,5990 lira, en yüksek 1,6025 lira seviyesinde bulunuyor.



Borsa günlük bazda yüzde 4.23 değer kazandı



İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 4,23 oranında değer kazandı.



İMKB Ulusal 100 Endeksi, ikinci seansta 360,33 puan artarak 29.523,15 puandan kapandı. Böylece Bileşik Endeks 4 Kasım 2008 tarihinden sonra ilk kez 29.000 puanın üstünde bir kapanış gerçekleştirmiş oldu.



Hisse senetlerinin ikinci seanstaki ortalama değer artışı yüzde 1,24 oldu.



İlk seanstaki 838,53 puanlık artış dikkate alındığında, Borsa endeksi günün tamamında 1.198,86 puan yükseldi.



Hisse senetleri günlük ortalama yüzde 4,23 değer kazandı.



Faiz



2 Şubat 2011 vadeli, bugün valörlü tahvilin bileşik faizi, önceki kapanışa göre 0,08 puan artarak yüzde 12,55'e yükseldi. Bu tahvilin basit getirisi de yüzde 13,18'den kapandı.



Bu kağıdın önceki kapanıştaki basit getirisi yüzde 13,09, bileşik getirisi yüzde 12,47 olmuştu.



Tokyo Borsası günü yükselişle tamamladı



Borsanın temel göstergesi Nikkei Endeksi, düne göre, yüzde 0,14 artarak 8.755,26 puan oldu.



Çin'de borsa yüzde 0,3, Güney Kore'de yüzde 0,6 ve Avustralya'da yüzde 0,7 arttı.



Parite



Uluslararası piyasalarda Euro-dolar paritesi 1,3214, sterlin-dolar paritesi 1,4911, yen-dolar paritesi ise 99,04 düzeyinde seyrediyor.



Asya ve Avrupa borsaları



Avrupa'da FTSE 100 Endeksi yüzde 0,57, Almanya'da DAX Endeksi yüzde 0,27 ve Fransa'da CAC Endeksi de yüzde 0,43 yükseldi.



Brüksel'de de borsa yüzde 0,59 artarken, Madrid'de yüzde 0,65'e geriledi.



Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları yükseldi



New York Borsasında işlem gören Batı teksas tipi ham petrolün Mayıs teslimi fiyatı 71 sent artarak varili 49,96 dolardan satılırken, Londra'da Brent tipi ham petrol de 1,50 dolar değer kazanıp varili 53,29 dolardan işlem görüyor.



New York Borsası güne yükselişle başladı



Borsanın açılışında, düne göre, Dow Jones Sanayi Endeksi 37 puan artarak 8.067,00 puan oldu.



Açılışta Nasdaq Teknoloji Endeksi 18 puan değer kazanıp 1.645,00 puana ulaştı.