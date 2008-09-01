Borsa 40.000’in altında 36.500'e düşebilir

Yaşanan yabancı çıkışıyla cuma gününü 39,844 puandan kapayan İMKB’nin haftaya satışlarla başlaması bekleniyor. Hafta içi 36.500 puana kadar düşüş olabilir…



ABD'nin TMSF'si Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) bir bankaya daha el koymasının yarattığı olumsuz havayla Dow Jones'un cuma günü yüzde 1.47 çakılması, gözleri Avrupa borsaları ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na (İMKB) çevirdi.



Yaşanan yabancı çıkışıyla cuma gününü yüzde 0,76 düşüşle 39,844 puandan kapayan İMKB'nin, bugün güne Dow Jones'ta yaşanan düşüşten etkilenerek satışla başlaması bekleniyor. Uzmanlar, bu hafta için 39.000 puan seviyesinden bir tepki denemesi olabileceğini ancak 39.000'in altında kalınması durumunda endeksin aşağılara düşerek 38.000 ve 36.500 puana kadar düşebileceğinin altını çiziyorlar.



Gözler enflasyon verilerinde



Banka el koymalarının devam ettiği ABD'de sıkıntıların sürdüğüne dikkat çeken A Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Marat Salar, kısa vadede İMKB'de 39.000 puan seviyesinin altına inilmesini beklemediğini ancak yurtdışında gerilimin artması durumunda tekrar 36.500 puan seviyelerinin görülebileceğini kaydetti. Salar, bu hafta açıklanacak olan enflasyon verilerinin ve gelecek hafta açıklanacak olan büyüme rakamlarının takip edileceğini sözlerine ekledi



Öte yandan global piyasalarda doların değer kaybetmesi ve petrolün değer kazanmasının etkisiyle, YTL dolar karşısında değer kazanırken faiz düştü. Tahvil/bono piyasasında 14 Nisan 2010 vadeli gösterge tahvilin cuma günü kapanışta bileşik faizi yüzde 18.83 oldu. Uzmanlar faizlerde bu hafta ciddi bir hareketlilik beklemediklerini ve yatay seyretmesini beklediklerini belirtiyorlar.

Dolar cephesinde de kısa vadede kotasyonların 1.18'li seviyelerini altında kalıcı olmasını beklemeyen uzmanlar, bundan sonra yeni pozisyon girişlerinin takip edilmesi gerektiğini vurguluyor.

