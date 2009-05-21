Borsa 35.000 puanda tutunma çabasında

İMKB Bileşik Endeksi, yaklaşık 8 aylık aranın ardından ulaştığı 35.000 puan seviyelerine tutunma çabasını sürdürüyor.



Dün 35.139,70 puandan kapanış yaparak 2009 yılı rekorunu kıran Bileşik Endeksi 195,13 puan ve yüzde 0,56'lık düşüşle 34.944,57 puandan güne başladı. Seansın ilk yarısında yaklaşık 600 puanlık bir bantta hareket eden Bileşik Endeks seansın ilk yarısını 35.036,96 puandan geçti.



Borsa uzmanları, endeksin 33.800-34.000 bandını yeni ve güçlü bir hareketle aştığını savunarak, bu seviyenin geçilmesiyle bir süredir bahsedilen olumlu görünümün oldukça belirginleştiğini ifade ediyor.



Endeksin 35.000 puanın üzerindeki kapanışıyla yeni hedefin 37.000 seviyesi olduğunu kaydeden uzmanlar, şu an için teknik göstergelerde yukarı eğilimlerin korunduğunu ve yükseliş yönündeki hareketin bir miktar daha devam edebileceğini söylemenin mümkün olduğunu tahmin ediyor.



Uzmanlar, bulunulan seviyelerden itibaren (35.000-37.000 bandı) endeksin oldukça güçlü bir direnç bölgesine ulaştığını da vurguluyor.



Bileşik Endeks, saat 11.20 itibariyle dünkü kapanışa göre 113,82 puan ve yüzde 0,32'lik artışla 35.253,52 puan seviyesinde bulunuyor.

