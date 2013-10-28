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Ekonomi

Borsa 293,68 puan yükseldi, Dolar günü 1,98'den kapadı

BİST 100 günü 293,68 puanlık yükselişle 79.565,18 puandan tamamladı

28 Ekim 2013 20:36

Borsa İstanbul 100 (BIST 100) XU100 endeksi Cumhuriyet Bayramı tatili nedeniyle tek seans işlem yapılan günü önceki kapanışa göre 293,68 puanlık yükselişle 79.565,18 puandan tamamladı. Dolar ise günü 1,98'den kapadı.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 0,37 oranında değer kazanırken toplam işlem hacmi 1,2 milyar lira oldu.

Güne alıcılı başlayan Borsa İstanbul'da, endeks en düşük 79.532,96, en yüksek ise 79.838,06 puan aralığındaki dar bantta yatay bir seyir izledi. Öğleden sonra ve yarın resmi tatil olması nedeniyle işlem yapılmayacak olan Borsa İstanbul'da, çarşamba günü açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) kararları öncesinde pozitif görünümün devam etmesi dikkati çekti.

Analistler, endeksin 78.500 - 79.500 bandının çarşamba günü de takip edileceğini belirterek, bu bandın kırılması durumunda kırılma yönüne doğru hareketin ivme kazanabileceğini kaydediyor. 

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