Borsa 2.65 artışla kapandı

Akşam saatlerinde serbest piyasada dolar 1,5630 YTL, Euro 2,1220 YTL'den işlem görüyor. İMKB günü 661,54 puan yükselerek kapattı.



İstanbul serbest piyasada dolar 1,5500 YTL, Euro 2,0840 YTL'den haftaya başladı.



Serbest piyasada cuma günü akşam saatlerinde doların satış fiyatı 1,5600 YTL, Euro’nun satış fiyatı ise 2,0850 YTL olmuştu.



Bankalararası piyasa



Bankalararası piyasada dolar kotasyonları, saat 15.45 itibariyle, alışta en düşük 1,5650 YTL, en yüksek 1,5665 YTL, satışta en düşük 1,5710 YTL, en yüksek 1,5750 YTL seviyesinde bulunuyor.



Faiz geriledi



23 Haziran 2010 vadeli, bugün valörlü tahvilin bileşik faizi, önceki kapanışa göre 0,02 puan

azalarak yüzde 18,40'a geriledi.



Bu tahvilin basit getirisi de yüzde 19,26'dan kapandı. Bu kâğıdın önceki kapanıştaki basit getirisi yüzde 19,29, bileşik getirisi yüzde 18,42 olmuştu.



Borsa günlük bazda yüzde 2.65 değer kazandı



İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda otalama yüzde 2,65 değer kazandı. İMKB Ulusal 100 Endeksi, günün tamamında 661,54 puan yükselerek 25.598,47 puandan kapandı.



Parite



Uluslararası piyasalarda Euro-dolar paritesi 1,3544, sterlin-dolar paritesi 1, 5077, yen-dolar paritesi ise 90, 28 düzeyinde seyrediyor.



Asya ve Avrupa borsaları yükselişle haftaya başladı



Japon otomotiv sektöründe ciddi kazançlar beklenmesi Asya borsalarına olumlu yansıdı. Japonya'da Tokyo Borsası günü yükselişle tamamladı. Borsanın temel göstergesi Nikkei Endeksi, 428,79 puan artarak 8.664,66 puandan ve yüzde 5,21 artışla kapandı.



Asya'da Hong Kong'da Hang Seng Endeksi yüzde 3,1, Güney Kore'de Kospi Endeksi yüzde 4,9, Tayvan, Hindistan, Avustralya ve Singapur'da da borsalar yüzde 2'den fazla değer kazandı.



Borsaların yükselmesinde, ABD Başkanı George Bush yönetiminin, zor durumdaki ABD'li otomotiv şirketlerini kurtarma umutlarını canlandırması etkili oldu.



Avrupa'da ise FTSE 100 Endeksi yüzde 0,33, Almanya'da DAX Endeksi yüzde 1,40, Fransa'da CAC Endeksi de yüzde 0,41 yükseldi.Madrid'de borsa yüzde 0,99 değer kazanırken, Brüksel'de yüzde 0,10 geriledi.



New York Borsası, güne yükselişle başladı



Borsanın açılışında, Dow Jones Sanayi Endeksi düne göre yüzde 0,24 artarak 8.650,63 puan oldu. Açılışta, Nasdaq Teknoloji Endeksi de yüzde 0,15 değer kazanarak 1.543,10 puana çıktı.



Petrol fiyatı 49 dolar sınırına yaklaştı



Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları, yatırımcıların, Petrol İhraç Eden Ülkeler

Örgütü'nün (OPEC) büyük bir üretim kesintisine gideceği beklentisi nedeniyle yükseldi.



Avrupa'da öğle saatlerinde Ocak teslimi ABD tipi hafif ham petrolün varil fiyatı 2,47 dolar artarak 48,75 dolar oldu. Geçen Cuma günü petrol fiyatları varili 46,28 dolara kadar gerilemişti.



Londra'da Brent tipi ham petrol de 2,06 dolar değer kazanarak varili 48,27 dolara kadar yükseldi.



Küresel petrol arzının yüzde 40'ını sağlayan OPEC ülkelerinin, 17 Aralık'ta Cezayir'de yapacağı toplantıda, petrol üretimini büyük miktarda düşüreceğinin işaretleri gelmeye başladı.



İran Petrol Bakanı Gülam Hüseyin Nazari'nin internet sitesinde, İran'ın günlük 1,5 ile 2 milyon varillik bir kesinti istediği belirtildi.



Singapur merkezli yatırım şirketi Saxo Capital Markets'ın satış bölümü Başkanı Christoffer Moltke-Leth, ham petrol fiyatlarının düşmeye devam edeceğini düşündüğünü ve OPEC'in bu düşüşü önleyemeyeceğini söyledi.



Küresel yavaşlamayla birlikte talep aşınmasının belli başlı ekonomilerde halen gündemde olduğunu ifade eden Moltke-Leth, ham petrolde en düşük 30 doların görülebileceğini kaydetti.



