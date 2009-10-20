Borsa 2009 rekorunu kırdı

İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) Bileşik Endeks gün sonunda 51.050,87 puana ulaşarak 2009 yılı kapanış rekorunu yeniledi.
İMKB Ulusal 100 Endeksi, ikinci seansta 355,75 puan artarak 51.050,87 puandan rekorla kapandı. Hisse senetlerinin ikinci seanstaki ortalama değer artışı yüzde 0,70 olarak gerçekleşti.
Endeks bundan önceki 2009 yılı kapanış rekorunu 51.026,08 puanla 14 Ekim Çarşamba günü kapanışta kırmıştı.
İlk seanstaki 408,23 puanlık artış dikkate alındığında, Borsa endeksi günün tamamında 763,98 puan yükseldi.
Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 1,52 değer kazandı.