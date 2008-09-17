Borsa 2008’in en düşük değerini gördü

Rusya borsasında işlemler bugün de durdu

Kriz Türkiye’nin cazibesini artırdı

İMKB 5 günde 43 milyar $ eridi

AIG'ye hayat öpücüğü

Avrupa borsaları çıktı, dolar değer kaybetti

Piyasalarda sabah başlayan iyimserlik kısa sürdü. Sabah güne çıkışla başlayan borsa ikinci seans gelen satışlarla hızla düşüşe geçti. Borsa bir anda eksiye geçerken düşüş yüzde 5'e dayandı. Borsa günü yüzde 2.99 kayıpla 32 bin 727 puandan tamamladı.ABD'de yeni konut başlangıç verilerinin beklenenden oldukça kötü gelmesi ve ABD future'larında eksilerin derinleşmesi İMKB'de de düşüşleri hızlandırdı.İMKB Bileşik Endeksi, ikinci seansta bir ara 32.558,66 puana kadar gerileyerek 2008 yılının en düşük seviyesini gördü.Dün 33.736 puandan kapanan borsada son üç günlük kayıp ise 4.197,69 puan ile ortalama yüzde 11,63'e ulaştı.Bileşik Endeks, 3 Temmuz 2008 Perşembe günü yapılan 1. Seansta gördüğü 32.645,90 puandan sonra bugünkü 2. Seansta 32.558,66 puana kadar düşerek, bu yılın en düşük seviyesine gerilemiş oldu.* Rusya borsasının yüklü satışlar nedeniyle kapatılması* ABD'de gayrimenkul piyasası ile ilgili verilerin kötü gelmesi* Global piyasalardaki huzursuzluğun yeniden yükselmesi* Yurtiçinde yabancı satışlarının hızlanması* İngiltere'de HBOS şirketi ile ilgili olumsuz gelişmelerSabah 1.26'ya inen dolar dolar son bir satte gelen alımlarla 1.28 YTL'nin üzerine çıktı. Dolar dün günü 1.2780’den kapatmıştı.Dün günü 1.8130’dan kapatan dolar bugün hafif bir düşüşle günü 1.8100’den kapattı.Faiz tarafında da hızlı bir hareket gerçekleşti. Gösterge faizler yüzde 19.62 ile temmuz sonundan bu yana en yüksek seviyesine tırmandı. Dün kapanış değeri 19.40 olmuştu.Sabah artıda olan Avrupa borsaları eksiye dönerken, kayıplar yüzde 0.2 ile sınırlı kaldı. ABD borsaları ise güne yüzde 1.3'lük kayıpla başladı.Borsa aslında güne iyi başlamış ve 34 bin 952 puana kadar yükselmişti. Ancak sonrasında gelen satışlar yılın en düşük seviyesine indi. Kapanış 32 bin 727 puandan gerçekleşti.Uluslararası piyasalardaki çalkantı devam ederken Türkiye'de daha dikkat çekici hareketler gerçekleşiyor. Özellikle sıkıntıda olduğu konuşulan Morgan Stanley'in yüklü satışları İMKB'de sert bir düşüşe neden oldu.9 Eylül Salı gününden bu yana Morgan Stanley'in İMKB'de 200 milyon YTL'lik satış yaptığını belirten Turkish Yatırım Finansal Strateji Müdürü Gökhan Uskuay, ikinci sıradaki kurumun satışının ise sadece 60 milyon YTL olduğuna dikkat çekti. Uskuay, şöyle devam etti:"ABD'deki yatırım bankacılığı zor durumda. Özellikle Morgan Stanley hedefteki kurum. Morgan'ın gelip de burada satıcı olması 'acaba burada bir likiditasyon mu gerçekleşiyor?' sorusunu akıllara getiriyor"Morgan Stanley'in satışları bugün de devam etti ve ilk seans 11 milyon YTL olan satış, ikinci seans 30 milyon YTL'ye dayandı.