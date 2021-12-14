Borsa, 2.150 puanı aştı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,68 kazançla 2.157,74 puandan tamamlayarak hem rekor seviyeye ulaştı hem de tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 56,23 puan artarken, toplam işlem hacmi 54,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 4,13 ve holding endeksi yüzde 2,40 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 1,02 ile spor oldu.

BIST 100 endeksi, bankacılık hisselerinin öncülüğünde günü yüzde 2,68 kazançla 2.157,74 puandan tamamlayarak hem rekor seviyeye ulaştı hem de tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı.

Analistler, enflasyonist baskılar ve Omicron varyantına ilişkin endişelerin gündemde kalmaya devam ettiğini belirterek, merkez bankaları kararları öncesi küresel pay piyasalarının yön arayışında olduğunu, yurt içi piyasaların ise pozitif ayrıştığını söyledi.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, Fed'in faiz oranlarında değişikliğe gitmesinin beklenmezken, varlık alım hızını bir miktar daha azaltmasının öngörüldüğünü ve karar sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının da Fed'in para politikası üzerinde ipuçları barındırmasının beklendiğini aktardı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.200 puanın direnç, 2.030 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.