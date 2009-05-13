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Ekonomi

Borsa 19 Mayıs'ta kapalı

İMKB'de, 19 Mayıs 2009 tarihinin tam gün resmi tatil olması nedeniyle işlem yapılmayacağı bildirildi.

13 Mayıs 2009 03:00

İMKB'de, 19 Mayıs 2009 tarihinin tam gün resmi tatil olması nedeniyle işlem yapılmayacağı bildirildi.

İMKB Günlük Bülteninde yer alan duyuruda, 19 Mayıs 2009 tarihinin tam gün resmi tatil olması nedeniyle Borsa pazar ve piyasalarında uygulanacak işlem ve takas esasları hakkında bilgi verildi.

Duyuruda şöyle denildi:

"Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı ve Repo Ters Repo Pazarı'nda 19 Mayıs 2009 Salı gününün resmi tatil olması nedeniyle işlem ve takas yapılmayacaktır.

Hisse Senetleri Piyasası'nda 19 Mayıs 2009 Salı günü işlem yapılmayacak olup, 15 Mayıs 2009 Cuma günü gerçekleştirilecek işlemlerin takası 20 Mayıs 2009 Çarşamba günü, 18 Mayıs 2009 Pazartesi günü gerçekleştirilecek işlemlerin takası ise 21 Mayıs 2009 Perşembe günü yapılacaktır.

Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası Uluslararası Tahvil Pazarı'nda 19 Mayıs 2009 Salı gününün resmi tatil olması nedeniyle işlem ve takasyapılmayacaktır."

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