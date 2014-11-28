Borsa 1,5 yılın en yüksek seviyesinde

Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi, günü 31 Mayıs 2013 tarihinde 85.990 puan olan kapanışın üzerine çıkarak 86.168,66 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi dünkü kapanışa göre 1.480,14 puan yükseldi. Borsa İstanbul'da pay piyasaları ortalama yüzde 1,75 değer kazandı, toplamda 6,26 milyar liralık işlem hacmi kaydedildi. Gün sonunda en fazla artan endeks, yüzde 6,36 ile "ulaştırma" oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 3,05, holding endeksi yüzde 1,11 değer kazandı. Endeks gün içinde en yüksek 87.048,14 puanı, en düşük 84.885,92 puanı gördü.

Haftanın ilk yarısında ara kâr realizasyonları ile dar bantta hareket eden ve 82.500 destek seviyesinin üzerinde tutunmayı başaran endeks, kar realizasyonlarının karşılanmasının ardından yükselişe geçti.

BIST 100 endeksindeki yükseliş, hafta sonuna doğru Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) günlük üretim kotasını değiştirmemesinin etkisiyle ivme kazanarak, sırasıyla 85.000 - 86.000 puanın geçilmesine ve 87.000 puanın görülmesine yol açtı.

Analistler, ABD'den gelen verilerin ekonomik aktiviteye yönelik karmaşık bir görünüm sergilemesinin Fed'in faiz artırımında aceleci ve agresif davranmayacağına yönelik beklentileri güçlendirdiğini belirterek, Avrupa ve Asya'daki merkez bankalarından gelen gevşeme adımlarının da risk iştahını artırdığını ifade ediyor.

TCMB'nin son dönemde izlediği politikaların ve petrol fiyatlarındaki gerilemenin enflasyona ilişkin aşağı yönlü beklentileri güçlendirdiğini kaydeden analistler, buna paralel olarak yabancı girişlerinin de faizlerin gerilemesi ve TL'nin iyi performans göstermesi sonucunu doğurduğunu vurguluyor.

Analistler, teknik olarak 86.500 - 87.000 seviyesinin endeksin direnci haline geldiğini aktararak, haftaya bu seviyelerin yeniden test edilebileceğini, 86.500 seviyesinin üzerinde kalınması halinde 88.000'e doğru yükseliş yaşanabileceğini dile getiriyor.

Analistler, gelecek hafta yurt dışında ABD'de tarım dışı istihdam ve işsizlik verisinin, yurt içinde ise kasım ayı enflasyon verisinin piyasalar tarafından yakından izleneceğini ve endeksin yönü üzerinde belirleyici olacağını öngörüyor.

AA Finans'ın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Aralık Çarşamba günü açıklanacak enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketine göre, ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,26 düzeyinde gerçekleşti. Ankete katılan ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri, en yüksek yüzde 0,60 ve en düşük ise eksi (-) yüzde 0,15 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin yılsonu enflasyon beklentisinin ortalaması da yüzde 9,19 olarak hesaplandı. Ankete katılan ekonomistler arasında yılsonu enflasyon beklentisinin en yüksek yüzde 9,50, en düşük yüzde 8,90 olduğu görüldü.