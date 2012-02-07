Borsa 129 puan geriledi

T24

Dolar/Avro



İMKB 100 Endeksi, ikinci seansta 123,16 puan düşerek 60.545,87 puandan kapandı. Hisse senetleri ikinci seansta ortalama yüzde 0,20 oranında değer yitirdi.İlk seanstaki 5,84 puanlık azalış dikkate alındığında, borsa endeksi günün tamamında 129,00 puan geriledi.Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,21 değer yitirdi.Piyasanın kapanışı itibariyle Kapalıçarşı'da 1,7540 liradan alınan dolar 1,7590 liradan, 2,3130 liradan alınan avro 2,3190 liradan satılıyor.Serbest piyasada önceki kapanışta 1,7660 lira olan dolar güne, 1,7700 liradan, 2,3050 lira olan avro 2,3080 liradan başlamıştı.Bankalararası piyasada dolar kotasyonları alışta en düşük 1,7525 lira, en yüksek 1,7560 lira, satışta en düşük 1,7580 lira, en yüksek 1,7625 lira seviyesinde işlem görüyor.