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Ekonomi

BORSA %1,23 DEĞER KAZANDI   İSTANBUL (A.A)

01 Aralık 2010 19:41

-BORSA %1,23 DEĞER KAZANDI   İSTANBUL (A.A) - 01.12.2010 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 1,23 oranında değer kazandı. İMKB 100 Endeksi, ikinci seansta 279,55 puan artarak 66.156,19 puandan kapandı. Hisse senetleri ikinci seansta ortalama yüzde 0,42 oranında değer kazandı. İlk seanstaki 525,79 puanlık artış dikkate alındığında, borsa endeksi günün tamamında 805,34 puan arttı. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 1,23 değer kazandı.

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