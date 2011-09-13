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Ekonomi

Borsa 1.045,81 puan artarak kapandı  İSTANBUL (A.A)

13 Eylül 2011 21:25

-Borsa 1.045,81 puan artarak kapandı  İSTANBUL (A.A) - 13.09.2011 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda 1.045,81 puan ve ortalama yüzde 1,88 oranında yükseldi. İMKB 100 Endeksi, ikinci seansta 783,69 puan artarak 56.650,62 puandan kapandı. Hisse senetleri ikinci seansta ortalama yüzde 1,40 oranında artış gösterdi. İlk seanstaki 262,12 puanlık artış dikkate alındığında, borsa endeksi günün tamamında 1.045,81 puan yükseldi. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 1,88 değer kazandı.   -Dolar/Avro-   Piyasanın kapanışı itibariyle Kapalıçarşı'da 1,7740 liradan alınan dolar 1,7770 liradan, 2,4270 liradan alınan avro 2,4320 liradan satılıyor. Serbest piyasada önceki kapanışta 1,7930 lira olan dolar güne 1,7880 liradan, 2,4490 lira olan avro 2,4410 liradan başlamıştı. Bankalararası piyasada dolar kotasyonları alışta en düşük 1,7680 lira, en yüksek 1,7720 lira, satışta en düşük 1,7740 lira, en yüksek 1,7780 lira seviyesinde işlem görüyor.

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