Borsa 0,08 yükseldi, dolar haftayı 1,98'den kapadı

Borsa İstanbul 100 (BIST 100) bayram haftası nedeniyle tek seans işlem gördüğü Pazartesi'yi hafif artıda kapattı.

Borsa İstanbul, XU100 Avrupa piyasalarında ve ABD borsa vadeli işlemlerindeki düşüşe rağmen, sadece tek işlem seansının yapıldığı düşük hacimli günde yüzde 0.08 yükselişle 76,224.96 puandan kapandı. Dolar ise yüzde 0,1'lik değer artışı ile, günü 1,98'den kapadı.

Yurtdışı piyasalarda ABD borsa vadeli işlemleri yüzde 0.7 ve Avrupa borsaları ise yüzde 0.1 ile yüzde 0.2 arası ekside bulunuyor.

ABD'de bugün tatil dolayısıyla tahvil piyasaları kapalı bulunuyor olsa da, hisse senedi piyasasında işlem yapılıyor.

Türkiye piyasalarının kapalı olduğu bayram tatili süresince ABD'de merkezi yönetimin borçlanma sınırının yükseltilmesi ve hükümetin faaliyetlerinin kısmen durmasına neden olan bütçe anlaşmazlığına dair gelişmeler izlenecek.

ABD'li siyasetçiler arasında mali krizin sona erdirilmesi için süren temaslarda dün beliren bir umut ışığına rağmen, ne federal hükümetteki kısmi kapanmanın sona ereceği ne de tarihi bir temerrüt tehlikesinin kalktığını gösteren kesin bir belirti yok. Kongre uzlaşmazsa, ABD Hazinesi 17 Ekim'den sonra borçlanma yapamayacak.